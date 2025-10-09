Uccide l' ex moglie a colpi di pistola nel pescarese arrestato dai carabinieri

AGI - Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, nel tardo pomeriggio, a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. L'omicidio sarebbe avvenuto in strada. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara. L'omicida è un settantenne pluripregiudicato catturato dai carabinieri a Turrivalignani. L'uomo, dopo essere fuggito dal luogo del delitto, è entrato in un bar dove, secondo le prime notizie, ha sparato uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccide l'ex moglie a colpi di pistola nel pescarese, arrestato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

