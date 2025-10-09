Uccide i figli appena partoriti | 25enne arrestata a Reggio Calabria
Un nuovo e drammatico caso, dai contorni simili a quello di Chiara Petrolini è avvenuto a Reggio Calabria. Una giovane donna di 25 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due neonati appena venuti al mondo, e di aver poi occultato i loro corpi. Le contestazioni comprendono anche . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: uccide - figli
