Uccide a colpi di pistola l' ex moglie nel Pescarese arrestato
L'uomo, un 70enne pluripregiudicato, si è allontanato dal luogo del delitto ed è stato fermato dai carabinieri in un bar dove avrebbe aperto nuovamente il fuoco, senza però ferire nessuno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sparatoria a New York nel grattacielo sede della NFL: 27enne uccide 4 persone a colpi di pistola e si suicida
Sparatoria di massa a New York: uccide quattro persone a colpi di mitra, poi si toglie la vita
Sardegna, un uomo entra nella sede del 118 e uccide a colpi di pistola un operatore
Orrore a Paupisi. Ocone uccide la moglie nel letto a colpi di pietra per poi massacrare anche i figli e caricarli in auto. Il ragazzo è stato trovato morto mentre la figlia 16enne è gravissima. L'uomo è accusato di duplice omicidio pluriaggravato e sequestro di pers
Uccide a colpi di pietra la moglie e poi scompare con i figli: gli aggiornamenti da Paupisi.
Orrore a Lettomanoppelo: uccide la moglie a colpi di pistola
Uccide a colpi di pistola l'ex moglie nel Pescarese, arrestato - A Lettomanoppello, Comune in provincia di Pescara, una donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito.