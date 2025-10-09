L'uomo, un 70enne pluripregiudicato, si è allontanato dal luogo del delitto ed è stato fermato dai carabinieri in un bar dove avrebbe aperto nuovamente il fuoco, senza però ferire nessuno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uccide a colpi di pistola l'ex moglie nel Pescarese, arrestato