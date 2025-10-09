Uccide a colpi di pistola l' ex moglie e poi si barrica in un bar nel Pescarese arrestato

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, un 69enne pluripregiudicato, avrebbe utilizzato una pistola rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

uccide a colpi di pistola l ex moglie e poi si barrica in un bar nel pescarese arrestato

© Tgcom24.mediaset.it - Uccide a colpi di pistola l'ex moglie e poi si barrica in un bar nel Pescarese, arrestato

In questa notizia si parla di: uccide - colpi

Sparatoria a New York nel grattacielo sede della NFL: 27enne uccide 4 persone a colpi di pistola e si suicida

Sparatoria di massa a New York: uccide quattro persone a colpi di mitra, poi si toglie la vita

Sardegna, un uomo entra nella sede del 118 e uccide a colpi di pistola un operatore

uccide colpi pistola exOmicidio a Lettomanoppello: Ex Marito Uccide la Moglie con un Colpo di Pistola - Una sparatoria tragica ha colpito Lettomanoppello, in cui una donna è stata tragicamente uccisa dal suo ex marito. Lo riporta notizie.it

uccide colpi pistola exFemminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito, dopo la fuga si era barricato in un bar - Femminicidio e orrore a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: un uomo di 69 anni, Antonio Mancini, avrebbe ucciso a colpi di pistola in strada l'ex moglie Clelia, 66 anni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccide Colpi Pistola Ex