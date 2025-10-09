Uccide a colpi di pistola l' ex moglie e poi si barrica in un bar nel Pescarese arrestato | Con la donna anche il nipote fortunatamente illeso
L'uomo, un 69enne pluripregiudicato, avrebbe utilizzato una pistola rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: uccide - colpi
Sparatoria a New York nel grattacielo sede della NFL: 27enne uccide 4 persone a colpi di pistola e si suicida
Sparatoria di massa a New York: uccide quattro persone a colpi di mitra, poi si toglie la vita
Sardegna, un uomo entra nella sede del 118 e uccide a colpi di pistola un operatore
Uccide la moglie in strada a colpi di pistola, choc vicino Pescara: arrestato un 70enne pluripregiudicato - facebook.com Vai su Facebook
Uccide a colpi di pistola l'ex moglie nel Pescarese, arrestato #pescara #9ottobre - X Vai su X
Femminicidio nel Pescarese, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l’ex marito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio nel Pescarese, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l’ex marito ... Si legge su tg24.sky.it
Omicidio a Lettomanoppello: Ex Marito Uccide la Moglie con un Colpo di Pistola - Una sparatoria tragica ha colpito Lettomanoppello, in cui una donna è stata tragicamente uccisa dal suo ex marito. Scrive notizie.it