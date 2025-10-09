Ubriaco sfonda a calci il finestrino di una volante e picchia un poliziotto | arrestato 49enne
Bergamo. Completamente ubriaco, ha rifiutato di farsi identificare dalla polizia, ha spaccato a calci il finestrino della volante e ha picchiato un agente. Ammanettato e assicurato a terra, ha iniziato a sbattere la testa sull’asfalto, tanto che un poliziotto ha dovuto sostenergli il capo per evitare che si facesse male. M.B., marocchino di 49 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamenti. Intorno all’1.30 della notte tra martedì e mercoledì, un residente di via Lombardia ha chiamato il 112 per chiedere un intervento: due uomini ubriachi stavano discutendo e urlando in mezzo alla strada, disturbando la quiete di coloro che volevano dormire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: ubriaco - sfonda
Ubriaco all’alba sbanda e sfonda un muro in pietra
Ubriaco alla guida . Perde il controllo dell’auto e sfonda un muro in pietra
Marc #Chagall L'ubriaco #1911-12 Collezione Privata Marc Chagall nacque a Vitebsk, in Bielorussia, nel 1887 da una povera famiglia Hasidic. Primogenito di nove figli, Marc Chagall ha studiato prima in una scuola religiosa ebraica per poi trasferirsi in una sc - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, ubriaco prende a calci la porta di casa e aggredisce gli agenti - Ancona, 21 ottobre 2018 – Ubriaco, i suoi famigliari non lo lasciano entrare in casa. ilrestodelcarlino.it scrive