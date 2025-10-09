La UAE Emirates-XRG ha vinto 92 gare durante il 2025, raggiungendo così il record del maggior numero di successi per una squadra professionista in una stagione ciclistica. Lo sloveno Tadej Pogacar ha piazzato ben 19 sigilli (tra cui spiccano il Tour de France, Mondiali, Europei, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre, Freccia Vallone), il messicano Isaac Del Toro ha toccato quota 15 (l’ultimo oggi pomeriggio al Gran Piemonte), lo spagnolo Juan Ayuso ha incamerato otto affermazioni. Hanno contribuito in maniera importante anche lo statunitense Brandon McNulty, l’australiano Jay Vine, il belga Tim Wellens, il portoghese Joao Almeida, l’austriaco Felixx Grossschartner, un paio di vittorie portano la firma di Alessandro Covi, anche Filippo Baroncini ha alzato le braccia al cielo, senza dimenticarsi del britannico Adam Yates. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - UAE Emirates a caccia delle 100 vittorie stagionali: la tripla cifra è possibile? Pogacar, Del Toro e cosa serve