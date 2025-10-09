Tv2000 | presentato al Mia il docufilm ‘L’Ottavo giorno’ con protagonisti i senzatetto

9 ott 2025

ROMA – ‘L’Ottavo giorno’, di Sabrina Varani scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi, è il docufilm di Tv2000 e Play2000 selezionato dal Mia, il Mercato internazionale audiovisivo, nella categoria ‘Italians doc it better’, e presentato a Roma, nel Cinema Barberini, alla presenza tra gli altri del direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante, della regista Varani e della responsabile del palinsesto di Tv2000, Anna De Simone. Nell’Anno del Giubileo, i protagonisti di questo docufilm sono i senzatetto che vivono ai margini, con le loro storie, non così lontane dalle nostre, mentre sullo sfondo, un’umanità in cammino scorre placidamente, pronta a varcare la Porta Santa della Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

