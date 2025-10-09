Tuttosport – Juve sbrigati con Yildiz Il Chelsea è in agguato

2025-10-09 19:31:00 Flash news da Tuttosport: Il contratto che lega Kenan Yildiz alla Juve sino al 30 giugno 2029 è stato rinnovato nell’agosto di un anno fa. Prevede un ingaggio annuo di 1,5 milioni di euro, ai quali aggiungere i bonus di rendimento, decisamente scontati considerato il rendimento del Numero 10 che, in questa prima parte della stagione, fra campionato e Champions League ha già inanellato 8 presenze su 8, con 2 gol e 4 assist all’attivo. Tutto bene? Quasi. Perché l’ingaggio del ventenne nazionale turco risulta essere il più basso fra i big bianconeri (il più pagato è Vlahovic: 12 milioni netti; il secondo è David: 6 milioni). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

