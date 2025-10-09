Tuttosport – Ci parlo io lo riporto a Torino

2025-10-09 10:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Quando si parla di Paulo Dybala, il cuore dei tifosi juventini batte sempre un po’ più forte. E qualcuno, a quanto pare, non ha ancora smesso di sognare un suo ritorno a Torino. È il caso di Alba Parietti, che su Instagram ha postato una foto in compagnia della “Joya”, che ha recentemente recuperato da un infortunio, accompagnandola con una frase che ha scatenato i commenti dei fan: “ Adesso ci parlo io, non ti prometto niente, provo a riportartelo a Torino”. Il destinatario del messaggio? Francesco Oppini, opinionista RAI e grande tifoso bianconero, subito taggato dalla showgirl in quella che è diventata una delle ultime gag nate sui social. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

