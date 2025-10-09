Tutto pronto per la Sagra della Castagna di Ranchio

Domenica 12 ottobre il piccolo paese di Ranchio di Sarsina ospita la Sagra della Castagna. Un evento che celebra da oltre trent'anni le tradizioni e i sapori autunnali della montagna romagnola. Dalla mattina, i visitatori potranno esplorare la mostra mercato, ricca di prodotti tipici di stagione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

