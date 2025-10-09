Tutto pronto per la Festa dell' uva Corbo | Grazie al contributo di 15 mila euro dalla Regione

Sono arrivati 15 mila euro, dall'assessorato regionale alle Attività produttive, per la Festa dell'uva di Canicattì che si terrà a partire da domani e fino a domenica. “Anche quest'anno continuiamo a celebrare l'eccellenza del nostro territorio con una serie di iniziative dedicate al nostro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: tutto - pronto

Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena

Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma

A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con #taleequaleshow Chi vincerà la terza puntata? Appuntamento domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

Bronte. Tutto pronto per la Sagra del Pistacchio 2025. Tra gusto, tradizione e mito, debutta Mr Bront, la nuova mascotte ispirata al Ciclope e simbolo dell’identità della città - facebook.com Vai su Facebook

’Festa dell’Uva’ al via. Tradizioni e buon vino vanno a braccetto - Una festa che non è solo celebrazione del vino, ma anche momento di comunità, arte, sapori e memoria condivi ... Riporta msn.com

Festa delle giuggiole, tutto pronto: due domeniche tra storia e tradizione con eventi, degustazioni e rievocazioni - Con l'autunno sono arrivate le giuggiole: frutto originario dell'Asia ma diffuso anche nella zona dei Colli Euganei grazie al clima favorevole a ... Si legge su ilgazzettino.it