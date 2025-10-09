Tutti santi
L'Italia è un Paese che vive di continui miracoli. E gli italiani un popolo di poeti che nessuno legge, di artisti che tutti vorrebbero essere, di eroi nostro malgrado, di navigatori, e ultimamente di flotilleros, e di santi. Gli italiani gente pratica con una sana inclinazione alle raccomandazioni poche cose adorano più dei santi. Una Repubblica del Sanctum Rosarium. Siamo così devoti ai santi che non ce ne basta uno al giorno. Ne vorremmo due. E infatti ieri è successo che il Presidente Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco, e questo è bene, Ora pro eo, ma rilevando alcuni aspetti critici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Papa: tutti noi chiamati a essere santi
Come è diventato Santo Carlo Acutis, il lungo e complesso processo di canonizzazione. Papa Leone XIV: “Tutti siamo chiamati ad essere Santi”
Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono Santi, Papa Leone: “Tutti siamo chiamati a essere santi”
