Tutti pazzi per Timothée Chalamet e il suo nuovo film Marty Supreme | ecco perché si parla già di Oscar per il divo

Nessuno se lo aspettava, men che meno lui, Timothée Chalamet. Perché quando le luci si sono riaccese dopo la première a sorpresa di Marty Supreme al New York Film Festival, la sala è esplosa in un boato di applausi. Il nuovo film di Josh Safdie, con Chalamet nei panni di un campione di ping-pong, ha spiazzato critica e pubblico con un’intensità cinematografica che in pochi avevano previsto. E ora tutti dicono la stessa cosa: questa potrebbe essere la performance che porta il 29enne Chalamet dritto all’Oscar. Non si tratta delle solite chiacchiere da festival. Le prime reazioni sono state travolgenti, con aggettivi come «magistrale», «elettrizzante», «indimenticabile» che rimbalzano sui social. 🔗 Leggi su Amica.it

