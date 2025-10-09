Tutti pazzi per Timothée Chalamet e il suo nuovo film Marty Supreme | ecco perché si parla già di Oscar per il divo

Amica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno se lo aspettava, men che meno lui, Timothée Chalamet. Perché quando le luci si sono riaccese dopo la première a sorpresa di Marty Supreme al New York Film Festival, la sala è esplosa in un boato di applausi. Il nuovo film di Josh Safdie, con Chalamet nei panni di un campione di ping-pong, ha spiazzato critica e pubblico con un’intensità cinematografica che in pochi avevano previsto. E ora tutti dicono la stessa cosa: questa potrebbe essere la performance che porta il 29enne Chalamet dritto all’Oscar. Non si tratta delle solite chiacchiere da festival. Le prime reazioni sono state travolgenti, con aggettivi come «magistrale», «elettrizzante», «indimenticabile» che rimbalzano sui social. 🔗 Leggi su Amica.it

tutti pazzi per timoth233e chalamet e il suo nuovo film marty supreme ecco perch233 si parla gi224 di oscar per il divo

© Amica.it - Tutti pazzi per Timothée Chalamet e il suo nuovo film, "Marty Supreme": ecco perché si parla già di Oscar per il divo

In questa notizia si parla di: tutti - pazzi

Tutti pazzi per il giallo rompicapo, Bartezzaghi: “Sfido i lettori nel mondo dell’errore”

A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”

Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba

tutti pazzi timoth233e chalametPerché il Marty Supreme di Timothée Chalamet ha già convinto tutti - Chi ha visto Marty Supreme in anteprima a sorpresa al New York Film Festival, ne è rimasto semplicemente estasiato ... gqitalia.it scrive

tutti pazzi timoth233e chalametDune: Parte 3, Timothée Chalamet svela il look rasato dell'Imperatore Paul Atreides! - Guardate le prime foto social con cui Timothée Chalamet ha svelato il suo nuovo look, pensato per le riprese di Dune 3. cinema.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tutti Pazzi Timoth233e Chalamet