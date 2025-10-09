Tutti insieme al Manuzzi per il Calcio Integrato | Un progetto che andrà avanti per tanti anni
Due grandi realtà, due società che portano il nome di Cesena in giro per l’Italia e per il mondo unite per sostenere il progetto ’Tutti Insieme per il Calcio Integrato’. Cesena Fc e Gruppo Amadori sono tornate ad avere un legame molto stretto: l’azienda alimentare da questa stagione è diventata back sponsor dei bianconeri coi quali come ha sottolineato l’amministratore delegato Denis Amadori condivide molti valori, come l’inclusione che lo sport sa veicolare. I veri protagonisti sono stati i ragazzi che si sono divertiti in campo, aiutati dagli istruttori del Cesena, che hanno approfittato per farsi fotografare coi calciatori della prima squadra fra i quali Klinsmann, Mangraviti, Diao, Blesa, Celia, poi si è aggiunto anche mister Michele Mignani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tutti - insieme
Adriano Celentano critico su È sempre Carta Bianca: “Parlano tutti insieme, non si capisce che dicono”
Mai insieme negli ultimi mesi. La crisi sembrava palese. Ma l'ex first lady ha spiazzato tutti con una dichiarazione netta sul marito
Tutti insieme per «pulire» il quartiere della Celadina
Federazione Italiana Pallavolo. WizTheMc · Take My Mind. MA QUANTO SIAMO BELLI TUTTI INSIEME ? #LaNazionale - facebook.com Vai su Facebook
? A tavola tutti insieme…o quasi #BlockDevils #Movesport - X Vai su X
Tutti insieme al Manuzzi per il Calcio Integrato: "Un progetto che andrà avanti per tanti anni" - Pomeriggio di emozioni, l’iniziativa del Cesena con il Gruppo Amadori. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Grandi emozioni al Manuzzi con “Tutti insieme per un calcio integrato” / VIDEO - Grande emozione per l’appuntamento “Tutti insieme per un calcio integrato” all’Orogel Stadium/Manuzzi. Da corriereromagna.it