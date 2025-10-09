Tutti insieme al Manuzzi per il Calcio Integrato | Un progetto che andrà avanti per tanti anni

Due grandi realtà, due società che portano il nome di Cesena in giro per l’Italia e per il mondo unite per sostenere il progettoTutti Insieme per il Calcio Integrato’. Cesena Fc e Gruppo Amadori sono tornate ad avere un legame molto stretto: l’azienda alimentare da questa stagione è diventata back sponsor dei bianconeri coi quali come ha sottolineato l’amministratore delegato Denis Amadori condivide molti valori, come l’inclusione che lo sport sa veicolare. I veri protagonisti sono stati i ragazzi che si sono divertiti in campo, aiutati dagli istruttori del Cesena, che hanno approfittato per farsi fotografare coi calciatori della prima squadra fra i quali Klinsmann, Mangraviti, Diao, Blesa, Celia, poi si è aggiunto anche mister Michele Mignani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

