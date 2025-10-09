A Rimini, nel cuore della Riviera Romagnola, sono stati svelati i vincitori degli ambitissimi “Osar del turismo” organizzati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, non solo una classifica, ma un vero e proprio specchio digitale del Bel Paese, che dal 2015 misura la reputazione online delle mete italiane attraverso gli occhi e i racconti dei visitatori. Regina incontrastata di questa edizione 2025 è la Puglia, incoronata “Destinazione con la migliore reputazione”. Un trionfo che la vede superare la Basilicata (seconda) e il Trentino (terzo) in una competizione basata sull’analisi di ben 29,5 milioni di contenuti online. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutti i vincitori svelati a Rimini. Presentato anche il Report sul turismo 2025 dal quale emerge un dato curioso: la crescita dei viaggi nelle mezze stagioni, in primavera e autunno