Tutti i vincitori svelati a Rimini Presentato anche il Report sul turismo 2025 dal quale emerge un dato curioso | la crescita dei viaggi nelle mezze stagioni in primavera e autunno
A Rimini, nel cuore della Riviera Romagnola, sono stati svelati i vincitori degli ambitissimi “Osar del turismo” organizzati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, non solo una classifica, ma un vero e proprio specchio digitale del Bel Paese, che dal 2015 misura la reputazione online delle mete italiane attraverso gli occhi e i racconti dei visitatori. Regina incontrastata di questa edizione 2025 è la Puglia, incoronata “Destinazione con la migliore reputazione”. Un trionfo che la vede superare la Basilicata (seconda) e il Trentino (terzo) in una competizione basata sull’analisi di ben 29,5 milioni di contenuti online. 🔗 Leggi su Iodonna.it
