Tutti i personaggi di fantasia ispirati al serial killer Ed Gein

Monster, La storia di Ed Gein offre uno sguardo avvincente su uno dei serial killer più famosi di tutti i tempi, ma la storia di Gein ha anche ispirato diversi personaggi di fantasia indimenticabili. Monster, la fortunata serie antologica horror biografica creata da Ryan Murphy, autore di American Horror Story, e Ian Brennan, creatore di Scream Queens, torna con la terza stagione. La storia di Ed Gein sconvolse la nazione dopo la sua cattura nel 1957. Tuttavia, in modo macabro, ha anche ispirato e influenzato molte altre storie. Sebbene la maggior parte delle rivisitazioni dei crimini di Gein siano state in gran parte reimmaginate, tutte recano il segno degli orrori originali da lui inflitti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it