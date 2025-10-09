Tutti gli universi alternativi dell’MCU compresi quelli di Doctor Strange
Nel corso della Saga del Multiverso, sono stati introdotti molti universi alternativi e linee temporali ramificate nell’Universo Cinematografico Marvel. Per la maggior parte della storia dell’MCU, le storie sono state ambientate nella continuity primaria di Terra 616, la Linea Temporale Sacra. Tuttavia, da quando sono state create molte realtà ramificate in Avengers: Endgame – la maggior parte delle quali è stata poi eliminata – i Marvel Studios hanno esplorato un’ampia varietà di nuove realtà, che potrebbero presto convergere nei prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. La Saga del Multiverso ha già esplorato in dettaglio alcuni universi alternativi, ma ce ne sono molti altri ancora inediti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: tutti - universi
Gli Urania di settembre A settembre, Urania spalanca gli hangar verso nuovi universi tutti da esplorare! Per Urania 1742, “Stazione centrale” di Lavie Tidhar ci trasporta in una Tel Aviv del futuro, crocevia cosmopolita di culture, linguaggi e umanità in conti - facebook.com Vai su Facebook
Romics è l’universo dove tutti i mondi si incontrano ed ogni passione trova spazio, ogni storia prende forma, ogni fan diventa protagonista. Scriveteci nei commenti l'universo Romics che più vi rappresenta #Romics35 - X Vai su X
Marvel, tutti gli universi alternativi confermati prima di Avengers: Doomsday - Esplora il multiverso Marvel e scopri gli universi alternativi confermati prima di Avengers: Doomsday, tra eroi e villain sorprendenti. Come scrive cinema.everyeye.it