Tutti gli universi alternativi dell’MCU compresi quelli di Doctor Strange

Nel corso della Saga del Multiverso, sono stati introdotti molti universi alternativi e linee temporali ramificate nell'Universo Cinematografico Marvel. Per la maggior parte della storia dell'MCU, le storie sono state ambientate nella continuity primaria di Terra 616, la Linea Temporale Sacra. Tuttavia, da quando sono state create molte realtà ramificate in Avengers: Endgame – la maggior parte delle quali è stata poi eliminata – i Marvel Studios hanno esplorato un'ampia varietà di nuove realtà, che potrebbero presto convergere nei prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. La Saga del Multiverso ha già esplorato in dettaglio alcuni universi alternativi, ma ce ne sono molti altri ancora inediti.

