Tutela degli animali un progetto a sostegno dell’Associazione Zoofila Nocerina
NAPOLI – Un progetto solidale realizzato per sostenere l’Associazione Zoofila Nocerina diretta dalla volontaria Gianna Senatore per la tutela degli animali, senza scopo di lucro, con particolare attenzione al fenomeno del randagismo. Si chiama “Myo dog”, l’idea è dell’imprenditore napoletano Salvio Bruognolo, leader nel settore automotive, da sempre attento alla protezione degli animali e all’ambiente. In passato ha fatto realizzare nel quartiere Vomero centinaia di cestini per la raccolta dei rifiuti e le rastrelliere portabiciclette nei pressi delle tre funicolari. La nuova iniziativa di solidarietà riguarda i cani: parte del ricavato della rassegna di cene spettacolo in programma fino a fine dicembre nel suo ristorante “Myo” di Napoli, al Vomero (Via Morghen, 34) andranno alla Onlus di Nocera Inferiore, che dal 2005 gestisce il canile comunale. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: tutela - animali
Fisciano, successo per l’incontro sulla tutela e cura degli animali d’affezione
L’Enpa e la tutela degli animali
Sabaudia, l’ufficio tutela animali aderisce alla rete nazionale dei garanti
ASTA Salute Tutela Animali | Rome - facebook.com Vai su Facebook
Tutela degli animali tema fondamentale per Giovanna Carlettini - L'assessore del Comune di Arezzo, in corsa per le elezioni regionali con Fratelli d'Italia per Alessandro Tomasi presidente, esprime piena condivisione nei confronti dell'appello per prevedere interve ... Come scrive lanazione.it
Romizi: “La tutela degli animali è una priorità. Condivido l’appello delle guardie zoofile OIPA." - Francesco Romizi, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nel collegio di Arezzo, esprime pieno sostegno all’appello lanciato dal coordinatore delle Guardie Zoofile OIPA di Arezzo, Giacomo Pe ... Scrive lanazione.it