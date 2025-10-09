Tutela degli animali un progetto a sostegno dell’Associazione Zoofila Nocerina

NAPOLI – Un progetto solidale realizzato per sostenere l’Associazione Zoofila Nocerina diretta dalla volontaria Gianna Senatore per la tutela degli animali, senza scopo di lucro, con particolare attenzione al fenomeno del randagismo. Si chiama “Myo dog”, l’idea è dell’imprenditore napoletano Salvio Bruognolo, leader nel settore automotive, da sempre attento alla protezione degli animali e all’ambiente. In passato ha fatto realizzare nel quartiere Vomero centinaia di cestini per la raccolta dei rifiuti e le rastrelliere portabiciclette nei pressi delle tre funicolari. La nuova iniziativa di solidarietà riguarda i cani: parte del ricavato della rassegna di cene spettacolo in programma fino a fine dicembre nel suo ristorante “Myo” di Napoli, al Vomero (Via Morghen, 34) andranno alla Onlus di Nocera Inferiore, che dal 2005 gestisce il canile comunale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

