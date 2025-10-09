Turisti in aumento a Forlì | ne sono arrivati più di 72 mila nel 2025 Ma i soggiorni si fanno più brevi
Il turismo a Forlì chiude i primi otto mesi del 2025 con un bilancio complessivamente positivo. Lo dicono i dati elaborati dal Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna, che evidenziano un incremento significativo degli arrivi, trainato soprattutto dal turismo domestico, con alcune ompbre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
