Turisti in aumento a Forlì | ne sono arrivati più di 72 mila nel 2025 Ma i soggiorni si fanno più brevi

Forlitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo a Forlì chiude i primi otto mesi del 2025 con un bilancio complessivamente positivo. Lo dicono i dati elaborati dal Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna, che evidenziano un incremento significativo degli arrivi, trainato soprattutto dal turismo domestico, con alcune ompbre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turisti - aumento

I turisti affascinati dal territorio. Visitatori in costante aumento

Cina: Shanghai, aumento dei turisti stranieri con i viaggi estivi

Sarnico, un’estate internazionale: turisti stranieri in aumento e soggiorni più lunghi

Turismo in Italia, creati 3,2 milioni di posti di lavoro e 237 mld di Pil nel 2025. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Turismo in Italia, creati 3,2 milioni di posti di lavoro e 237 mld di Pil nel 2025. Secondo tg24.sky.it

Viminale: ad agosto aumento dei turisti del 9,3% rispetto al 2024 - La banca dati 'Alloggiati web' del Viminale: 15,6 milioni di arrivi, gli stranieri sono 8,3 milioni. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Turisti Aumento Forl236 Sono