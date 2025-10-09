Turismo le novità di Trenitalia e Busitalia alla fiera TTG

RIMINI (ITALPRESS) – Trenitalia e la sua società controllata Busitalia hanno presentato alla fiera TTG di Rimini, uno degli eventi più importanti nel settore del turismo, le loro ultime innovazioni, ribadendo il loro impegno verso un “trasporto più sostenibile e integrato”. Trenitalia ha presentato una nuova direzione sales e un portafoglio di servizi integrato e multimodale. Con circa 9.800 treni al giorno, Trenitalia collega più di 1.700 destinazioni in Italia. Il network Frecciarossa offre 270 collegamenti giornalieri ad alta velocità, integrati con il servizio di bus FrecciaLink, mentre il network Intercity conta oltre 120 collegamenti al giorno, inclusi servizi Intercity Notte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

