Turismo è boom sotto le Torri E l’Appennino traina la volata

Il turismo bolognese cresce ancora. E, nei primi otto mesi del 2025, aumentano di nuovo i visitatori stranieri. Da gennaio ad agosto sotto le Torri ci sono stati 1.455.589 arrivi e 3.368.257 pernottamenti, in crescita del +7,6% e +8% rispetto al 2024. Va bene anche la provincia, dove si sono registrati oltre due milioni di arrivi e quasi 4,7 milioni di presenze, entrambi in crescita del +7,7% rispetto al 2024. Nella nostra città, tra gennaio e settembre, il tasso medio di occupazione delle strutture ricettive è stato del 77,1%, in leggero aumento rispetto al 2024. Ad andare a gonfie vele è sorpattutto l’Appennino con un aumento dell’11% negli arrivi e del 10% nelle presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

