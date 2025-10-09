Turismo è boom sotto le Torri E l’Appennino traina la volata
Il turismo bolognese cresce ancora. E, nei primi otto mesi del 2025, aumentano di nuovo i visitatori stranieri. Da gennaio ad agosto sotto le Torri ci sono stati 1.455.589 arrivi e 3.368.257 pernottamenti, in crescita del +7,6% e +8% rispetto al 2024. Va bene anche la provincia, dove si sono registrati oltre due milioni di arrivi e quasi 4,7 milioni di presenze, entrambi in crescita del +7,7% rispetto al 2024. Nella nostra città, tra gennaio e settembre, il tasso medio di occupazione delle strutture ricettive è stato del 77,1%, in leggero aumento rispetto al 2024. Ad andare a gonfie vele è sorpattutto l’Appennino con un aumento dell’11% negli arrivi e del 10% nelle presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: turismo - boom
Boom del turismo marittimo: a Palermo 1.100 gli addetti nel settore, stimata una crescita delle crociere del 9,4%
Turismo, anche quest'estate a Reggio Calabria boom rimandato al prossimo anno
Vacanze estive, Toscana tra le mete preferite: boom per il turismo all’aria aperta
Oscar del turismo: Puglia prima in Italia per reputazione, boom di stranieri: + il 23 per cento - News - X Vai su X
TTG Rimini verso il boom: 450 hotel al sold out per la fiera del turismo internazionale - facebook.com Vai su Facebook
Il turismo sotto le Torri. Boom di visitatori stranieri e indotto da 1 miliardo - Quasi 2 milioni di viaggiatori in città e oltre 4 milioni di pernottamenti. Da ilrestodelcarlino.it
Turismo, Bologna fa il pieno di stranieri: ecco i numeri di un boom - I numeri 2024 si confermano positivi, in linea rispetto al biennio precedente. Secondo ilrestodelcarlino.it