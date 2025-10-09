Rimini, 9 ott. (askanews) - Il turismo è un settore strategico per l'Italia che vale oltre il 13-14% del PIL e coinvolge 12 milioni di persone, ma la sua frammentarietà ha impedito a politici e comunicatori di comprenderne il peso reale nell'economia nazionale. Lo ha detto il presidente di TH Group, Graziano Debellini, presentando la nuova identità del gruppo al Ttg di Rimini. "La frammentarietà del turismo è stata quella che non ha permesso ai politici o ai giornalisti di rendersi conto che questo è un settore fondamentale, è una delle gambe dell'economia", ha spiegato Debellini. "Oggi ha un'incidenza sul Pil, se guardiamo tutto l'indotto, superiore al 13-14%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Turismo, Debellini (TH): settore strategico ma è sottovalutato