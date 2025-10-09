Tumori e diagnosi precoce si mobilita anche l' Anap Confartigianato | esami gratuiti per le associate

Anche l'Anap, (Associazione nazionale anziani pensionati) Confartigianato Forlì si mobilita in occasione del mese della prevenzione. “Per sostenere concretamente le proprie associate, durante tutto il mese di ottobre, grazie al pacchetto salute garantito ai soci, sarà possibile effettuare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

