Tumore al colon nuovo studio dimostra che la guarigione completa è possibile

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La "guarigione completa" dal cancro del colon è possibile: in un lavoro su Jama Oncology condotto tra Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in collaborazione con la Mayo Clinic, è emerso che il rischio di recidiva del cancro al colon, diagnosticato negli stadi II e III, scende al di sotto dello 0,5% dopo sei anni dall'intervento chirurgico seguito da chemioterapia, offrendo una definizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In questa notizia si parla di: tumore - colon

