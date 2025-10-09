Tubo rotto in via Mascheraio a Ferrara | strade allagate e tanti disagi
Ferrara, 9 ottobre 2025 – Ancora una giornata con i piedi ‘a mollo’. La rottura di una conduttura idrica – l’ennesima negli ultimi mesi – ha provocato questa mattina una ingente perdita d’acqua tra via Montebello e via Mascheraio. Le due strade sono rapidamente diventate un fiume, con ovvi disagi per la circolazione sia stradale che pedonale. L’allarme è stato immediato e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e la polizia locale. Con loro anche i tecnici del pronto intervento di Hera, che hanno provveduto inizialmente a ‘tamponare’ la situazione per limitare i danni e poi a riparare il guasto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
