Ttg svela la nuova era del turismo | La parola chiave è una | qualità

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025

di Giuseppe Catapano Le note di Beautiful Day degli U2 accompagnano il taglio del nastro. Così sono partite a Rimini Ttg Travel Experience e InOut-The Hospitality Community, le due manifestazioni dedicate a turismo e ospitalità di Italian Exhibition Group. In effetti la speranza di tutti è che per un settore chiave dell’economia italiana sia davvero una bella giornata. Quella dell’inizio di una nuova fase, come suggerisce il titolo di quest’edizione del Ttg, Awake to a new era. Per questo il dibattito è tutto incentrato sul futuro del turismo. "La parola chiave deve essere qualità – premette il ministro Daniela Santanchè –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

