Trump | Usa coinvolti a ricostruire Gaza

Servizitelevideo.rai.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

4.08 Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di pace. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace", ha dichiarato Trump a Fox News poche ore dopo l'annuncio dell'accordo, aggiungendo di essere "molto fiducioso che ci sarà pace in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

