Pochi fronzoli e tanta sostanza: si preannuncia caldissima la nuova stagione teatrale milanese. Filo rosso che accomuna i vari cartelloni è la cronaca di ieri e di oggi: invece di parlare per metafore e grandi temi, molti teatri puntano infatti a mettere in scena direttamente gli eventi di attualità, per arrivare in maniera più immediata all’attenzione dello spettatore. Si comincia col Teatro Fontana, che ha appunto chiamato la nuova stagione ‘Welcome to Italy ‘: uno spaccato della società nostrana che promette di fare scintille. La sala del quartiere Isola, diretta per il secondo anno dalla regista Ivonne Capece, metterà in scena a metà novembre (giorni 13-14, poi 17-26) la prima nazionale de La città dei vivi, tratta dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia che descrive un omicidio a sfondo sessuale avvenuto a Roma nel 2016. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump, Snowden, il G8 di Genova e la Uno Bianca: Milano apre la stagione teatrale più politica e attuale degli ultimi anni. Ecco gli spettacoli da non perdere