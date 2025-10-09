Trump seppellisce il Green deal dell’Europa
La Casa Bianca ha chiesto a Bruxelles di rivedere le sue normative ambientali più recenti, minacciando di far saltare il trattato commerciale firmato a luglio. Senza un accordo, il tycoon potrebbe imporre al Vecchio continente dazi del 50%. 🔗 Leggi su Laverita.info
Trump seppellisce Charlie Kirk con i bulldozer e annuncia una sala da ballo, Meloni ancora in lacrime
Attacco cyber agli aeroporti europei: oltre 100 voli in ritardo. La Russia nega il blitz in Estonia. Zelensky vedrà Trump all’Onu e intanto striglia di alleati. Tajani seppellisce le truppe al fronte: «Proposta archiviata». di Maria Vittoria Galassi - X Vai su X
Il fallimento del Green Deal europeo - La riduzione delle emissioni è stata insignificante rispetto alle dimensioni globali del problema. Lo riporta ilfoglio.it
Meloni: “Parole di Trump sul clima? D’accordo, l’approccio ideologico al Green Deal ha minato la competitività” - La Premier italiana condivide le parole del presidente USA sull'approccio al cambiamento climatico e altre posizioni espresse all'ONU ... Riporta ilfattoquotidiano.it