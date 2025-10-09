Trump rompe il silenzio dopo accordo | Non vi dirò cosa ho fatto per ottenerlo

Thesocialpost.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole», ha dichiarato Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato l’intenzione di recarsi in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, che segna l’avvio della prima fase del piano americano per la stabilizzazione della Striscia. « Lavorerò con l’Iran, Teheran vuole lavorare alla pace», ha aggiunto Trump, definendo l’ attacco all’Iran «un passaggio importante» per raggiungere l’intesa su Gaza. Il tycoon ha sottolineato di voler « vedere gli iraniani ricostruire il loro Paese », ribadendo che anche Teheran avrebbe espresso sostegno al cessate il fuoco e all’ accordo sugli ostaggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

trump rompe il silenzio dopo accordo non vi dir242 cosa ho fatto per ottenerlo

© Thesocialpost.it - Trump rompe il silenzio dopo accordo: “Non vi dirò cosa ho fatto per ottenerlo”

In questa notizia si parla di: trump - rompe

"Trump ha un'insufficienza venosa cronica": la Casa Bianca rompe il silenzio

Trump rompe con l'Unesco e si ritira di nuovo dall'organizzazione

Ucraina, Putin rompe il silenzio in vista del vertice in Alaska: «Trump sta facendo sforzi energetici e sinceri»

Trump rompe il silenzio dopo accordo: “Non vi dirò cosa ho fatto per ottenerlo” - «Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole», ha dichiarato Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. Secondo thesocialpost.it

Donald Trump rompe il silenzio dopo le speculazioni sulla sua morte: «Mai stato meglio». Gli utenti sui social: «È un sosia» - Il Presidente è stato fotografato mentre lasciava la residenza con i nipoti per una partita di golf, nel tentativo di spegnere le polemiche. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Rompe Silenzio Dopo