Trump rompe il silenzio dopo accordo | Non vi dirò cosa ho fatto per ottenerlo
« Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole», ha dichiarato Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato l’intenzione di recarsi in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, che segna l’avvio della prima fase del piano americano per la stabilizzazione della Striscia. « Lavorerò con l’Iran, Teheran vuole lavorare alla pace», ha aggiunto Trump, definendo l’ attacco all’Iran «un passaggio importante» per raggiungere l’intesa su Gaza. Il tycoon ha sottolineato di voler « vedere gli iraniani ricostruire il loro Paese », ribadendo che anche Teheran avrebbe espresso sostegno al cessate il fuoco e all’ accordo sugli ostaggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Trump rompe il silenzio dopo accordo: "Non vi dirò cosa ho fatto per ottenerlo" - «Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole», ha dichiarato Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca.
