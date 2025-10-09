Trump riceve un biglietto da Rubio | Vicini ad accordo in Medio Oriente

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Durante un evento alla Casa Bianca, il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che un accordo di pace in Medio Oriente è vicino, accordo poi ufficializzato via social. L’annuncio è avvenuto subito dopo che il segretario di Stato Marco Rubio gli ha consegnato un biglietto urgente e sussurrato qualcosa all’orecchio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

