Trump riceve biglietto da Rubio e interrompe domande giornalisti | Abbiamo un accordo a Gaza – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il Segretario di Stato Marco Rubio ha consegnato un biglietto a Donald Trump con una nota scritta a mano. Il Presidente ha quindi interrotto le domande dei giornalisti, annunciando il raggiungimento dell'accordo per Gaza. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - riceve

Putin riceve l'inviato di Trump al Cremlino: la missione di Witkoff in Russia per la tregua

Putin riceve Witkoff: missione per la tregua. Ft: «Trump valuta sanzioni alla "flotta ombra" di petroliere russe»

Putin riceve l'inviato di Trump, Witkoff prova (ancora) a strappare una tregua

trump riceve biglietto rubioTrump riceve biglietto da Rubio e interrompe domande giornalisti: Abbiamo un accordo a Gaza - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it scrive

trump riceve biglietto rubioTrump riceve biglietto da Rubio e interrompe le domande giornalisti: «Abbiamo un accordo a Gaza» VIDEO - Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il Segretario di Stato Marco Rubio ha consegnato un biglietto a Donald Trump con una nota scritta a mano. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Riceve Biglietto Rubio