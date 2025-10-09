Trump reintroduce la festa di Cristoforo Colombo negli Usa Esulta Giorgia Meloni | La storia non si cancella! – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo aveva anticipato qualche mese fa e oggi l’ha fatto davvero: Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo. «Siamo tornati, italiani! Noi amiamo gli italiani », ha detto il presidente, scherzando con la stampa sull’applauso scrosciato alla firma all’inizio della riunione di governo alla Casa Bianca. «Non l’ho mai visto succedere», ha commentato. Lo slancio di Trump è stato ben preso ricambiato dalla premier italiana Giorgia Meloni, che ha sottolineato i meriti tutti politici della decisione del governo Usa: «Ringrazio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella. 🔗 Leggi su Open.online

