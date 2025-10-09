Trump | Raggiunto l’accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas Un grande giorno per tutti
Roma, 9 ottobre 2025 - Intorno all'una di notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'accordo di pace per Gaza tra Hamas e Israele: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente!". Nel post the Donald ha aggiunto: "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
