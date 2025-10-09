Trump quanto è concreta l' ipotesi del Nobel per la Pace dopo l' accordo su Gaza

L’ accordo per Gaza raggiunto nelle scorse ore rappresenta la zampata al fotofinish di Donald Trump per il premio Nobel per la Pace? Dopo settimane di dibattito siamo quasi giunti al momento della verità, considerando che l’ambito riconoscimento verrà assegnato domani mattina. Un premio che in passato ha scatenato dibattiti infuocati e che anche quest’anno in qualche modo sarà al centro di polemiche. Sì, perché negli ultimi mesi si è parlato a più riprese della candidatura di Trump. Una figura - per molti controversa - che sta ottenendo grandi risultati per la pace a livello internazionale. Senza dimenticare i precedenti: quattro presidenti degli Stati Uniti hanno ricevuto il Nobel e anche in quei casi non sono venute meno le polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

