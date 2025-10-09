Trump può vincere il premio Nobel per la Pace? La scelta è stata già fatta e non cambia dopo l’accordo per Gaza

Ma dopo l’annuncio di pace tra Hamas e Israele, e a poche ore dall’annuncio a Oslo, il presidente Usa Donald Trump può davvero ricevere il Nobel per la pace? Intanto, un fatto: il Comitato norvegese ha tenuto la sua riunione finale lunedì scorso, molto prima del post su Truth in cui il tycoon Usa dichiarava concluso il negoziato a Sharm per il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha spiegato lo stesso Istituto Nobel: il nome del vincitore sarà rivelato domani, giovedì 10 ottobre. Trump: "Ostaggi liberi lunedi', Usa coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza" Composto da cinque membri, il Comitato per il Nobel in genere prende le sue decisioni diversi giorni – o addirittura settimane, prima dell'annuncio ufficiale – e si riunisce un'ultima volta nella fase finale prima dell'annuncio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump può vincere il premio Nobel per la Pace? La scelta è stata già fatta (e non cambia dopo l’accordo per Gaza)

