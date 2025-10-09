Trump può davvero vincere il Nobel per la Pace? Quando arriverà il verdetto e i favoriti tra gli oltre 300 candidati

Il momento della verità sta per arrivare. Donald Trump attende impaziente l’annuncio del vincitore del Premio Nobel per la pace, atteso per venerdì mattina alle 11 a Oslo. Il presidente statunitense ha spinto affinché il via libera al piano di pace per Gaza arrivasse, da Israele e Hamas, in tempi rapidi. Prima dell’annuncio del Nobel, appunto. Trump gode dell’appoggio anche di diversi capi di Stato e di alcuni giornali, come il New York Times. Ma può bastare? Trump può davvero vincere il Nobel per la pace? La questione è in realtà molto più complessa, per diversi motivi. L’assegnazione del Premio dipende dalla scelta di cinque membri selezionati dal Parlamento norvegese, ma indipendenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump può davvero vincere il Nobel per la Pace? Quando arriverà il verdetto e i favoriti tra gli oltre 300 candidati

