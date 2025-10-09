Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo Amiamo gli italiani

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wahington, 9 ottobre 2025 - Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca. "Amiamo gli italiani", ha detto.  DONALD TRUMP PRESIDENTE USA Il presidente Usa è poi tornato a parlare dello storico accordo di pace per Gaza.  "Abbiamo messo fine alla Guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole", ha detto Trump spiegando che ora lavorerà con l'Iran. "Teheran vuole lavorare alla pace", ha aggiunto, sostenendo che l'attacco all'Iran é stato importante per raggiungere l'accordo su Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump proclama la festa di cristoforo colombo amiamo gli italiani

© Quotidiano.net - Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo. “Amiamo gli italiani”

In questa notizia si parla di: trump - proclama

Trump proclama il “Liberation Day”: Guardia Nazionale a Washington e polizia sotto controllo federale

trump proclama festa cristoforoUsa, Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo: “Amiamo gli italiani” - Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità italo- Secondo tg24.sky.it

trump proclama festa cristoforoTrump proclama festa Cristoforo Colombo, 'amiamo gli italiani' - Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo- Segnala gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Proclama Festa Cristoforo