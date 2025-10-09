Trump proclama il Columbus Day | Vittima della cancel culture vero eroe americano
Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: trump - proclama
Trump proclama il “Liberation Day”: Guardia Nazionale a Washington e polizia sotto controllo federale
Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo. “Amiamo gli italiani”
Trump proclama il Columbus Day: è il 13 ottobre. “Siamo tornati, italiani”
Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca. "Amiamo gli italiani", ha detto. #ANSA https://ow.ly/cnJc50X9kFs - facebook.com Vai su Facebook
Caracas è pronta a proclamare lo stato di emergenza in vista di una possibile invasione statunitense. Anche se per Maduro il vero obiettivo di Trump è il controllo delle riserve petrolifere venezuelane - X Vai su X
Trump proclama il Columbus Day: “Vittima della cancel culture, vero eroe americano” - Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca ... ilsecoloxix.it scrive
Columbus Day: Trump firma per il ritorno alla celebrazione della ricorrenza amata dagli Italo-americani - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Scrive primapress.it