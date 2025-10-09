Trump proclama il Columbus Day | è il 13 ottobre Siamo tornati italiani

La festa era finita nella bufera: attivisti avevano cercato di separarla dalla figura dell’esploratore, considerato simbolo del colonialismo e del genocidio dei popoli indigeni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trump proclama il Columbus Day: è il 13 ottobre. “Siamo tornati, italiani”

In questa notizia si parla di: trump - proclama

Trump proclama il “Liberation Day”: Guardia Nazionale a Washington e polizia sotto controllo federale

Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo. “Amiamo gli italiani”

Caracas è pronta a proclamare lo stato di emergenza in vista di una possibile invasione statunitense. Anche se per Maduro il vero obiettivo di Trump è il controllo delle riserve petrolifere venezuelane - X Vai su X

Una giornalista ha chiesto a Donald Trump se non sarebbe stato giusto, come fatto per Charlie Kirk, proclamare le bandiere a mezz’asta per Melissa Hortman, deputata democratica del Minnesota assassinata insieme al marito da un estremista repubblicano. - facebook.com Vai su Facebook

Cristoforo Colombo, perché Trump ripristina la festa cara alla comunità italo-americana (ma oggetto di dibattito) e quando si festeggia - Donald Trump, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca, ha deciso di firmare l'atto di proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, navigatore ed esploratore italiano ... Come scrive msn.com

Columbus Day, la carovana di Meloni&C. in America da Trump - Nella sua visita alla Casa Bianca del 17 aprile, la premier aveva ricordato l’anniversario “dell’accordo che ha permesso a Cristoforo Colombo di fare il suo viaggio”. Si legge su ilfattoquotidiano.it