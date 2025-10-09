Trump otterrà il Nobel per la pace? L’annuncio shock a cui nessuno vuole credere e perché dovrebbe

Il Nobel per la pace ha sempre avuto un rapporto complicato con la realtà. Mentre il comitato norvegese si prepara ad annunciare il vincitore del 2025, il dibattito si accende attorno a una candidatura che ha del paradossale, quella di Donald Trump. Il presidente americano ha rilanciato con forza la sua aspirazione al prestigioso riconoscimento dopo l'accordo su Gaza, trovando sostegno persino dal presidente israeliano Isaac Herzog, che ha dichiarato su X la sua " infinita gratitudine " e l'auspicio che Trump meriti il premio " per la sua costante determinazione a porre fine alla guerra ". La proposta ha suscitato reazioni immediate anche in Italia.

