Trump | ostaggi liberi lunedì o martedì
18.35 "Lunedì o martedì gli ostaggi avranno la possibilità di tornare a casa". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante una riunione di governo alla Casa Bianca. "Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso che sarà una pace durevole", ha affermato. E ha aggiunto che cercherà "di fare un viaggio" per celebrare il momento, compresa una tappa in Egitto per partecipare alla "firma ufficiale" dell'accordo di pace. Poi: lavorerò con l'Iran, "Teheran vuole lavorare alla pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: trump - ostaggi
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
Accordo Israele-Hamas: il momento in cui Donald Trump, al telefono, annuncia alle famiglie a Washington il ritorno degli ostaggi - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Trump al telefono con famiglie degli ostaggi: le scene di commozione - X Vai su X
Donald Trump: «Raggiunto l'accordo sulla pace a Gaza. Ostaggi liberi, Israele ritirerà le truppe» - Israele e Hamas firmano la «prima fase» del piano di pace americano, annuncia, mercoledì sera 8 ottobre 2025m il presidente Usa ... Scrive leggo.it
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati - Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Secondo iltempo.it