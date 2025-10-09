Trump | Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto nulla | E firma la proclamazione sul Columbus Day

L'atto dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno portato a rinominare le celebrazioni per l'esploratore italiano come Giornata delle popolazioni indigene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto nulla" | E firma la proclamazione sul Columbus Day

In questa notizia si parla di: trump - obama

Tulsi Gabbard: «Processate Barack Obama e Hillary Clinton, hanno complottato contro Trump»

Frode elettorale, Trump accusa Obama

Se Obama diventa l’ossessione di Trump

#Trump otterrà il #Nobel per la Pace? I precedenti molto discutibili di Kissinger e Obama. L'accordo di #Gaza tra #Israele e #Hamas visto in una prospettiva storica #America #storia #geopolitica - X Vai su X

Obama, il Gop in crisi, l'inizio della militanza di Kirk. Nel 2012 l'America cambiava volto. Vale la pena ripercorrere le vicende di quell’anno, per rintracciare le radici di un movimento tellurico che ha posto le basi per l’èra Trump. Di Marco Bardazzi - facebook.com Vai su Facebook

Trump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto nulla" | E firma la proclamazione sul Columbus Day: "È tornato, amiamo gli italiani" - "L'ex presidente statunitense Barack Obama ha ricevuto il Premio Nobel per la pace senza avere fatto nulla". Come scrive msn.com

Trump ci sta provando fortissimo a vincere il Nobel per la Pace - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump porta avanti da mesi una campagna senza precedenti per vincere il premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato venerdì. Da ilpost.it