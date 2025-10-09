L'atto dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno portato a rinominare le celebrazioni come Giornata delle popolazioni indigene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto nulla" | E firma la proclamazione sul Columbus Day: "È tornato, amiamo gli italiani"