E ora, alla sinistra, chi glielo spiega? L’annuncio è stato dato da Donald Trump attorno all’una di notte - ora italiana - attraverso il suo (personal) social network, Truth: l’accordo tra Israele e Hamas è stato raggiunto. Due anni e un giorno dopo l’attentato del 7 ottobre. I toni del presidente statunitense sono sempre enfatici, ma, in questa occasione, se tutto è confermato - la firma dell’accordo è prevista per le 11 del mattino - forse sono anche troppi sobri: ci troviamo di fronte al primo, clamoroso successo internazionale dell’inquilino della Casa Bianca più discusso di tutti i tempi. E ora, alla sinistra, chi glielo spiega? Perché questo successo - siamo ottimisti - arriva contro tutto e contro tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump manda in tilt i pacifisti