Trump | Israele e Hamas firmano accordo

1.17 Trump annuncia su Truth che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del suo piano di pace. Il presidente sottolinea che "tutte le parti saranno trattate equamente,questo è un grande giorno per il mondo arabo, musulmano,Israele e gli Stati Uniti. Ringrazia i mediatori di "Qatar,Egitto e Turchia per il loro ruolo cruciale nel rendere possibile questo storico accordo".Trump li definisce "operatori di pace benedetti" e auspica che questo evento possa segnare una svolta senza precedenti nell'intera regione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

