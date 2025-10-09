Trump impone un accordo tra Israele e Hamas

Internazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ostaggi israeliani saranno liberati, ma il futuro dei territori palestinesi rimane incerto. Il piano statunitense è irrealistico e fragile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it



trump impone accordo israeleTrump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... huffingtonpost.it scrive

trump impone accordo israeleAccordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace». Tajani: «Pronti a fare la nostra parte anche con invio di militari» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Da ilmattino.it

