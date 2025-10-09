Trump impone un accordo tra Israele e Hamas

Gli ostaggi israeliani saranno liberati, ma il futuro dei territori palestinesi rimane incerto. Il piano statunitense è irrealistico e fragile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump impone un accordo tra Israele e Hamas

Trump impone dazi del 15% all’Europa. L’Ue farà 600 miliardi di investimenti in Usa

Dazi Usa, Trump impone tariffe del 25% su importazioni dall’India: “Acquistano GNL e armi da Russia, pagheranno anche penale in più per questo”

Trump impone dazi del 50% contro il Brasile

Nuovo visto K per attrarre talenti #STEM: niente bisogno di offerta lavoro! Matematici e ricercatori USA tornano in Cina mentre Trump impone tasse 100k$ su visti H-1B Disoccupazione giovanile 18,9% #BrainDrain #Tech - X Vai su X

Oggi assistiamo ai risultati dell’amicizia del Governo Meloni con gli Usa: Trump impone una tassa aggiuntiva del 92% sulla pasta italiana, portando le tasse complessive al 107%, e la presidente del Consiglio tace. Questa è la realtà di una politica totalmente a - facebook.com Vai su Facebook

Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... huffingtonpost.it scrive

Accordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace». Tajani: «Pronti a fare la nostra parte anche con invio di militari» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Da ilmattino.it