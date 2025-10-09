Trump | il sindaco di Chicago e il governatore dell' Illinois dovrebbero essere in prigione | Cina stretta sull' export di terre rare e tecnologie correlate

Il presidente accusa i due esponenti democratici di non aver protetto gli ufficiali federali dell'immigrazione. Il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown.

La paura di Trump per Zohran Mamdani: «Non voglio un comunista sindaco di New York»

Trump contro il sindaco di Londra, Sadiq Khan replica: “Razzista, misogino e islamofobo”

Londra, Trump attacca sindaco pakistano Sadiq Khan: “Uno dei peggiori al mondo, vuole imporre sharia”, la replica: “Razzista islamofobo”

Trump attacca Chicago e l’Illinois: «Sindaco e governatore vanno messi in galera» - La Casa Bianca insiste nella militarizzazione delle città governate dai democratici, per motivi di sicurezza e aiutare le retate contro gli immigrati. Secondo ilsole24ore.com

Per Trump il sindaco di Chicago e il governatore dell’Illinois non hanno tutelato gli agenti dell’ICE e dovrebbero essere arrestati - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Truth, il suo social, che il governatore dell’Illinois JB Pritzker e il sindaco di Chicago Brandon Johnson dovrebbero essere arrestati. Secondo ilpost.it