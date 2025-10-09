Trump | Gaza raggiunto l' accordo Israele | Cessate il fuoco dopo l' ok del governo il no di Smotrich Crosetto | Forze armate italiane pronte a mantenere la pace | I punti dell' intesa e i nodi rimasti
L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa». Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Donald Trump ha annunciato un accordo che potrebbe aprire la strada a una pace duratura in Medio Oriente. Nella prima fase restano centrali il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, la liberazione dei prigionieri palestinesi e il ritiro di Israele da Gaza per p
Radio1 Rai. #MedioOriente Nella notte la notizia del primo accordo raggiunto tra Hamas e Israele per #Gaza. Le parti ringraziano Trump per la mediazione. "Merita il Nobel per la pace", dice il presidente israeliano Herzog. Nella Striscia si festeggia. Azzurra
Trump: "Raggiunto l'accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas". Tel Aviv frena i media arabi: "Cessate il fuoco solo dopo approvazione del governo" - Nella notte l'annuncio del presidente degli Stati Uniti.
Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE